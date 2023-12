BANDA BASSOTTI a Radio città Fujiko

Questa sera (04/12/2023) puntata speciale del programma BALLA & DIFENDI RELOADED! dedicata alla BANDA BASSOTTI su Radio Città Fujiko

Di seguito i dettagli della radio per la Puntata n°52

“Puntata speciale dedicata alla Banda Bassotti!!! Musica e domande a cui hanno risposto estremamente volentieri. Non siamo giornalisti “di settore” ma militanti a cui piace dare voce alle cose che ci interessano e che sappiamo interessano anche voi!

L’album nuovo e la campagna del Deti Donbass appena lanciata ci ha stuzzicato ed abbiamo coinvolto i nostri fratelli per fare due chiacchiere. Tra le altre cose li abbiamo anche resi partecipi della campagna abbonamenti per la nostra amata Radio!

Basta, non spolieriamo più del dovuto e vi aspettiamo Lunedì 4 Dicembre sui 103,1 di Radio Città Fujiko 103.1 fm!

DAJE!!!!

Le frequenze per ascoltare la 52a puntata sono quelle del 103,1 in FM di Radio Città Fujiko dalle 22,00 alle 23,00, ma ecco nel dettaglio le modalità per ascoltarci in diretta:

? Radio Città Fujiko 103.1 fm .

? In streaming dalle app della Radio sia per Android che per Ios

? dal sito della Radio, www.radiocittafujiko.it cliccando sulla diretta

? cliccate su questo link: https://comodino.org:8000/rcf.ogg

L’evento su Facebook è al seguente indirizzo: https://fb.me/e/1EXBBo1ac

Per lo streaming successivo alla trasmissione ci faremo sentire Martedì!”