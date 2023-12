BARLEY ARTS presenta THE HIVES DAY con THE HIVES, THE INTERRUPTERS e SCOWL il 25 giugno 2024 a Bologna

Condividiamo con piacere il comunicato degli amici di Barley Arts.

THE HIVES DAY

con

THE HIVES

THE INTERRUPTERS

SCOWL

Martedì 25 Giugno 2024 – Bologna, Sequoie Music Park

Reduci da un incendiario show esaurito in prevendita a Milano lo scorso ottobre, The Hives tornano da headliner di una giornata interamente dedicata a loro, THE HIVES DAY, un’unica data estiva in compagnia di special guests d’eccezione: The Interrupters, tra le più popolari band ska-punk dell’ultimo decennio, e i californiani Scowl.

Lo show, che entra a pieno titolo nella lista di quelli più attesi della prossima estate, è fissato per martedì 25 giugno 2024 al Sequoie Music Park di Bologna ed è già possibile acquistare i biglietti nominali sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Boxerticket.

Il 2023 è stato un anno particolarmente impegnativo per The Hives, impegnati in un lungo tour mondiale che segue l’uscita di “The Death Of Randy Fitzsimmons”, il primo album di inediti in dieci anni arrivato che dall’uscita ha scalato le classifiche rock mondiali. Riferendosi al nuovo album, il frontman Howlin Pelle Almqvist dichiara: «Non c’è maturità o cose del genere, perché chi cazzo vuole un rock’n’roll maturo? È sempre lì che le persone sbagliano, credo. ‘È come il rock’n’roll ma più adulto’, nessuno desidera una cosa così, gli si toglie tutta la parte divertente! Il rock’n’roll non può crescere, è un adolescente perpetuo e questo album è esattamente così, è tutto frutto della nostra eccitazione, e quella non puoi simularla.»



Durante i primi dieci anni di carriera i californiani The Interrupters si sono fatti un nome grazie alla loro potenza live: trascinati dall’energia della frontwoman Aimee Interrupter e dagli instancabili fratelli Bivona – il chitarrista Kevin e i gemelli Justin (basso) e Jesse (batteria) – la formazione prende spunto dal revival del punk rock degli anni ’90 e dalle band 2 tone ska. Prima di fondare The Interrupters, i fratelli Bivona hanno collaborato sia in studio che in tour con Tim Armstrong nei suoi Tim Timebomb and Friends. Il leggendario co-fondatore dei Rancid è mentore, producer e “quinto Interrupter ad honorem”, e ha supportato la band sin dalla sua nascita pubblicando tutti gli album sulla sua etichetta Hellcat Records.ù

Gli Scowl si sono fatti rapidamente un nome come una delle realtà più vivaci della scena rock. Dall’uscita dell’album di debutto “How Flowers Grow” a fine 2021 la band è diventata una di quelle da tenere d’occhio, grazie a un hardcore punk aggressivo e concreto che li ha portati presto in tour in tutto il mondo.

Biglietti disponibili qui:

