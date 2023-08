Benjamin Foster, aka il Ben Weasel leader degli Screeching Weasel, ha scritto una novella intitolata “Crow-Black the Night”.

Il libro, autoprodotto, ha come protagonista un frontman di una rock band che, dopo aver effettuato un percorso per tornare sobrio, si sposta nel Wisconsin dove le persone cominciano a morire misteriosamente.

Crow-Black The Night – Screeching Weasel Newsletter (substack.com)