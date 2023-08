Ritornano gli Zona: video in anteprima!

Dopo più di vent’anni dall’ultimo lavoro in studio la band hardcore degli Zona torna sulle scene.

Nuovo lavoro in studio , nuova formazione e concerti in arrivo.

A fare da apripista è il primo singolo dal titolo 200 all’ora accompagnato da un video che potete vedere in anteprima qua sotto.

“ In questi anni non ci siamo mai fermati e come musicisti abbiamo collaborato a tantissimi progetti rendendo il nostro background più completo rispetto al passato . Non è una reunion ma la ripresa di un percorso che era per noi necessario ed inevitabile “- questo il pensiero della band che grazie alla collaborazione con Controcanti produzioni si appresta al ritorno .