BIG PAWS: fuori il disco d’esordio “Worst Coast” per Flamingo Records

Oggi, 19 marzo, esce “Worst Coast”, il primo full-length dei Big Paws. Ecco come ne parlano Emi e Albe di Flamingo Records, che ne hanno curato la produzione. Disponibile per l’ascolto su Bandcamp e a breve la versione in CD

“Può sembrare strano, ma in un’epoca di semplice revival questo album spicca come una perla più lucente delle altre. Non era nei nostri piani pubblicare un album del genere, ma quando abbiamo ascoltato Worst Coast ci siamo resi conto di quanto i Big Paws fossero una band speciale. Le cassette copiate con le canzoni di Green Day, Nofx, Screeching Weasel che ti portavi in spiaggia e ascoltavi a ripetizione con il cuore che batteva forte per quella musica così semplice ma allo stesso tempo fantastica, queste sensazioni sono ritornate a galla come una chiazza d’olio, punk rocker once, punk rocker forever! Non sappiamo se questo album darà via ad una nuova ondata di punk rock, ma penso che ascoltarlo ci regalerà un’estate fantastica, non è a questo che serve la musica dopo tutto?”

I Big Paws sono nati nella primavera del 2022 perché ne avevano bisogno. Mitch ha scritto a Fausto, Bigno e Ric dicendo loro “Siamo già una band, anche se ancora non lo sappiamo”. Consigliati a chi piace il punk-rock senza troppe seghe mentali; alla fine vogliamo solo divertirci, la scienza è qualcos’altro.

Il nostro primo album “Worst Coast” esce per Flamingo Records a Marzo 2024. È stato registrato al Greenfog Studio nel dicembre 2023.

I Big Paws sono: Mitch (cantante e chitarra), Fausto (cori e chitarra), Bigno (batteria) e Ric (basso).

https://www.facebook.com/bigpawspunk

https://www.instagram.com/bigpawspunk/