BLACK FLAG: 6 date in Italia ad ottobre e preparazione per il nuovo album

Che ci piaccia o no è comunque una notizia: i Black Flag sono in studio per registrare il loro ottavo album, il successore di “What The…”, uscito 6 anni fa per SST Records.

La storica punk band californiana, quella di Greg Ginn (da non confondere coi Flag di Keith Morris e Chuck Dukowski…), sarà inoltre nel nostro paese ad Ottobre per ben 6 date: Bologna, Milano, Torino, Roma, Venezia e Napoli in compagnia dei Total Chaos.