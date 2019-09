GREEN DAY: nuovo singolo e data a MIlano nel 2020

I Green Day hanno annunciato la data Milanese del The Hella Mega Tour, all’Ippodromo SNAI San Siro il 10 giugno 2020, insieme a loro ci saranno i Weezer.

La band ha anche annunciano anche il nuovo singolo Father of All Motherfucker, primo estratto dal tredicesimo album in studio chiamato come il singolo “Father of All Motherfucker“, in uscita il 7 febbraio 2020 su etichetta Reprise/Warner Records.

Di seguito è possibile ascoltare il brano.

I biglietti per la data italiana saranno disponibili in anteprima per i possessori di Carta American Express a partire dalle ore 10.00 di martedì 17 settembre su https://www.ticketmaster.it/americanexpress .

Gli iscritti a MyLiveNation avranno accesso alla pre-sale dalle ore 10.00 di giovedì 19 settembre su www.livenation.it. Entrambe le pre-sale avranno termine alle ore 17:00 di giovedì 19.

La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di venerdì 20 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

https://greenday.warnerartists.net/eu/

https://greenday.com/

https://hellamegatour.com/