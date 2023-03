Blank Generation: mostra fotografica a Vicenza

Dal 31 marzo al 14 maggio, per la prima volta in Italia, le Gallerie di Palazzo Thiene ospiteranno le opere dei due più noti fotografi del Punk newyorkese: Roberta Bayley e David Godlis.

La mostra fotografica oggetto della presente iniziativa apre al visitatore una finestra sulla New York di metà anni ’70 attraverso la quale è possibile rivivere la nascita di una tra le forme stilistiche ed artistiche più longeve e tutt’ora predominanti tra le sottoculture giovanili: il Punk.

Con l’esperienza visiva e la narrazione diretta degli artisti ospitati si potrà così ripercorrere le tappe di questo preciso spaccato generazionale e rappresentare quell’immaginario collettivo che, dopo un iniziale esempio di ribellione, nei decenni a seguire si è trasformato in trend setter fino ad arrivare ad essere oggi una questione di coolness.

Saranno esposte fotografie in originale di alcune tra le immagini più famose ed iconiche appartenute ad un movimento che lontano dai circuiti mainstream e con un proprio stile e senso di appartenenza ha saputo creare un costume e un modo di pensare diversi da quelli imposti dal loro tempo.

All’interno della società attuale, nella quale certi stili in voga nei decenni scorsi tornano oggi con interpretazioni differenti, si intende ricercare elementi simmetrici e paralleli tra il passato e il

presente.



La mostra prevede l’esposizione di almeno 30 immagini a colori e in bianco e nero di grandi dimensioni del periodo compreso tra il 1975 e il 1980. Queste immagini, ambientate principalmente nella New York dell’epoca, sono opere degli Artisti ospitati. Oggetto di svariate mostre e pubblicazioni sono divenute negli anni vere e proprie icone conosciute in tutto il mondo.

All’interno di uno spazio espositivo di grande valore storico la mostra intende presentarsi al pubblico attraverso un allestimento rispettoso dei canoni previsti per una mostra fotografica. Le fotografie sono principalmente di tipo Archival Silver Gelatine Print e sono opere quotate nel mercato.

La mostra, oltre ad esporre e raccontare le immagini, è anche un percorso di stile rivolto ai professionisti e agli appassionati di fotografia che hanno la possibilità di analizzare le tecniche fotografiche proprie degli Artisti rappresentati. Come accade con un pittore infatti ogni fotografo ha il suo stile unico e riconoscibile.

David Godlis fotografa quasi esclusivamente in bianco e nero, di notte e senza utilizzo del flash. Egli ha saputo creare uno stile personale ben riconoscibile fatto di immagini istintive, caratterizzate dalla presenza di grana e ombre nette, rese uniche attraverso l’uso del mosso controllato.

La capacità di mettere a proprio agio i soggetti ritratti è invece la caratteristica degli scatti di Roberta Bayley. Attraverso l’ottica femminile le immagini della Bayley risultano intime, intense e spontanee.

L’evento, patrocinato dal Comune di Vicenza, è stato ideato e curato da Andrea Compagnin, con l’allestimento di Matteo Bussi, con il supporto di AGSM-AIM, TOYOTA OLIVIERO, BURGER KING, BANCA DELLE TERRE VENETE, TMPG, StandBy, Essequadro, Blunt Skateshop e Oca Bianca da Ugo.