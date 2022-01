Sbam Records ha annunciato di aver scritturato i Pulley, punk rock band californiana.

A maggio uscirà un disco nuovo, proprio per l’etichetta austriaca.

L’ultimo lavoro dei Pulley, “No Change in The Weather”, è uscito per la Cyber Tracks Records di Hefe dei Nofx nel 2016.

L’ep acustico “Different Strings” è invece uscito lo scorso anno, proprio per SBAM Records.