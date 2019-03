BOUNCING SOULS: Crucial Moments Ep

Quando esce un nuovo lavoro dei Bouncing Souls è sempre una festa, uno di quegli eventi che segni col cerchietto rosso sul calendario. Nei giorni scorsi è uscito “Crucial Moments”, ep celebrativo per i 30 anni della band del New Jersey e, come al solito, i Bouncing Souls non sbagliano un colpo.

Siamo davanti a sei pezzi che racchiudono tutta l’essenza di questo meraviglioso quartetto: melodia, potenza e tanti, tantissimi sing along. Si comincia con la già conosciuta Crucial Moments, traccia che guarda indietro nel tempo proiettandosi però in avanti (“one more crucial moment”) e si conclude con Home, pezzo malinconico in pieno stile Bouncing Souls.

Nel mezzo troviamo altri quattro validissimi pezzi: la tiratissima 1989 (anno di fondazione della band), Favourite Everything, pezzo che preferisco con il suo riff di chitarra e il suo ritornello che si piantano fin da subito nella testa, Here’s To Us, forse uno dei pezzi più belli che abbia mai ascoltato nella discografia dei Bouncing Souls con il suo ritornello e il suo sing along finale da brividi e infine la veloce e incazzata 4th Avenue Sunrise in stile Bad Religion.

Che dire, “Crucial Moments” è solo un ep di 6 canzoni, ma che basta per sottolineare una volta di più la grandezza dei Bouncing Souls. Buon compleanno True Believers!

Tracklist:

Crucial Moments

1989

Favourite Everything

Here’s To Us

4th Avenue Sunrise

Home