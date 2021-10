Bull Brigade: altro giro, altro contest! Scopri come partecipare!

In collaborazione con Gab di Epidemic Records e https://www.motorcityproduzioni.com/ abbiamo estratto dal cilindro un nuovo, imperdibile contest!

Come partecipare? Scegli la tua canzone preferita del nuovo disco “Il Fuoco Non Si è Spento” e condividila nelle storie di Instagram taggando:



punkadeka_it

e

bullbrigade



(Già che ci sei, clicca su Segui e dimostraci il tuo affetto)



Ad ogni storia verrà assegnato un numero e, al termine del contest,

il fortunato estratto si porterà a casa cd, maglia e tazza della band torinese.

Pronti? Via!

A cinque anni di distanza dal precedente album “Vita Libertà” la band torinese Bull Brigade torna con un nuovo, sensazionale album. “Il Fuoco Non Si è Spento”, edito per l’etichetta tedesca Demons Run Amok Entertainment è stato anticipato dai singoli “Quaranta” (con la partecipazione di Roddy Moreno, della leggendaria band punk britannica The Oppressed), “Ultima Città” e “Partirò per Te”, brani che avevano già attirato l’attenzione dei seguaci di vecchia data così come di nuovi fan, catturati dalle sonorità melodiche ma potenti che già si configuravano attraverso i singoli come punti cardine del nuovo lavoro.

Il “Fuoco Non Si è Spento” è il ritratto più sincero e profondo dei ragazzi di Torino, che hanno dato sfogo a ciò che sentivano dentro senza filtri né timori, ma con grande voglia di poter dare un senso alla realtà che li circonda, la propria quotidianità e il tumulto di passioni e pensieri che abita il cuore e la mente di chi vive la vita senza darla mai per scontata.

Il disco è disponibile in formato digitale su tutte le piattaforme, in vinile e CD; merch ufficiale sul sito https://www.motorcityproduzioni.com/



Ascolta il disco: https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kmwissRlAl2m4iYWK3DBtLTfbgjXkCGtU

Il disco è il frutto di grande impegno, lavoro, sacrifici e non poche difficoltà, accentuate anche dalla situazione vissuta da tutti – e in maniera particolarmente pesante da chi fa musica e concerti – nell’ultimo anno e mezzo. Eugy, cantante e portavoce del gruppo ha commentato l’uscita dicendo:



“Lo scorso anno abbiamo vissuto un contraccolpo pesante relativamente al percorso che stavamo portando avanti con la band; tuttavia, il poter lavorare comunque a distanza ha contribuito in maniera determinante su tutto ciò che troverete nel nostro nuovo album. Dobbiamo ringraziare la pandemia se siamo riusciti a specializzarci un po’ e a poter costruire il disco anche senza vederci: abbiamo tratto il meglio che potevamo da una situazione di crisi e incertezza.” – Quasi a sottolineare il senso di rivalsa davanti alle difficoltà che la vita ci pone innanzi.



Durante l’estate i Bull Brigade si sono esibiti in un’inedita veste, riarrangiando il proprio repertorio in chiave semi-acustica, scaldando così i motori per la pubblicazione del nuovo album che verrà a tempo debito presentato anche dal vivo.



Tracklist:



– Ultima Città

– Cuori Stanchi

– Quaranta (feat Roddy Moreno, The Oppressed)

– Il Fuoco Non Si È Spento

– Ansia (feat Samall, Slander)

– Strength For Life

– Sommersi (feat Fabio, Arsenico)

– Partirò Per Te

– Anche Se

