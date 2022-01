Buon 2022!

Lo Staff di Punkadeka.it augura a tutti un migliore 2022.

Sicuri di vederci sopra e sotto i palchi Italiani, vi lasciamo ripercorrere un pò di quello che ci ha dato di buono il 2021: la musica!

Nelle due playlist che vedete qui a fianco (e qua sotto) potete trovare in Covid Sucks: The Best of 2021 i migliori pezzi usciti quest’anno secondo la redazione e, in Punkadeka New Singles PUNK/SKA/HC la raccolta di tuti (o quasi) i singoli usciti nel 2021.

Buon ascolto e buon inizio anno!