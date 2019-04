Buon viaggio Sabba

Negli anni 90 il fermento musicale underground ha prodotto tante Band che hanno lasciato in qualche modo il loro segno, Parma era molto attiva anche grazie a ragazzi come il Sabba che in tanti modi è stato sempre un attivista del mondo underground parmense. Molti di voi lo avranno conosciuto con la sua Band, i Balordi, che con il loro Oi! hanno lasciato perle, o con i The Soul’s, scoooterboy gang parmense, oppure vi ha servito una birra alla birreria ‘Vecchie Maniere’ o nelle curve degli stadi…insommma, vogliamo ricordare così, in sella alla sua lambretta, Francesco ‘Sabba’ Balestrieri

Scomparso pochi giorni fa.

Il rosario si terrà oggi in via Isola, mentre il funerale sarà venerdì alle 11.15 in ospedale.

La redazione di Punkadeka