Charles Dillinger torna con il nuovo singolo “Grease, Poems & Dimes”

Dopo aver condiviso il singolo “Wish upon the moon”, il singer-songwriter Charles Dillinger torna con un nuovo brano, “Grease, Poems & Dimes”, un brano che attinge suoni e approcci dalla tradizione rock americana e li impreziosisce di energiche venature punk rock, senza perdere la bussola dello story-telling tipico del “troubadour” folk.





Charles Dillinger racconta la storia che lo ha ispirato nella composizione di questo singolo:

“L’ ispirazione iniziale per questo pezzo è nata dal film “Inside Llewyn Davis” che racconta di un artista folk di New York che negli anni 60, in seguito al suicidio del suo partner musicale, decide di dedicarsi ad una carriera solista. Ma quello che funzionava in duetto, ahimè non funziona più in solitaria. Una storia che mi ha colpito molto.

Da qui ho preso spunto con delle riflessioni personali, su quanto possa essere fugace il “successo” su quanto delle volte il mondo giri tanto velocemente da lasciare indietro tante persone, ma soprattutto su quanto basti un evento per cambiare le carte in tavola, portandoci spesso a sprofondare nei meandri della depressione, dell’insoddisfazione e dell’infelicità costante, l’unica certezza la si può trovare in rapporti veri, duraturi, o delle volte semplicemente in un obbiettivo da perseguire.”

In questa fase in cui Dillinger si sta svelando attraverso alcune nuove produzioni, come nel caso dei due singoli proposti in questi mesi, il musicista aggiunge:

“In questo momento sto sperimentando con un sound più rock, che strizza l’occhio al punk-rock americano. Credo sia molto bello provare a far collidere il mondo del folk con questo sound, cercando sempre di dare il giusto peso e spazio ad ogni parola, tenendo centrali le tematiche di cui ho sempre trattato, ponendo sempre al centro dei miei testi esperienze vissute o comunque molto vicine”

Il singolo “Grease, Poems & Dimes” di Charles Dillinger è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Registrato in Attitude Studio, prodotto da Charles Dillinger, Andrea Rock e Gianluca Veronal

Mix Gianluca Veronal e Alesi Strada, master Gianluca Veronal

Batteria: Nicola Pillai

Basso : Angelo Merico

chitarre e voci : Charles Dillinger

Artwork : Alessandro Melis

Link Social

https://www.facebook.com/CharlesDillingerBand

https://www.instagram.com/_charlesdillinger_/



Pic Credits: Emanuele Demontis