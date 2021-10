Ciao Mono, per sempre nei nostri cuori.

La notizia che non avremmo mai voluto scrivere e questa volta veramente non troviamo le parole. Oggi è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di tutta la scena Punk il Mono, leader storico degli FFD orgogliosamente antifascista.

Neanche un mese e mezzo fa hai chiuso la serata al Bay Fest facendoci ballare come solo tu sapevi fare. Ogni volta che Punkadeka si metteva in marcia per qualche evento te eri sempre presente, o sopra il palco a cantare o sotto il palco con una birra in mano.

Caro Mono, noi non ti dimenticheremo. I tuoi sorrisi e il tuo calore umano saranno per sempre nei nostri cuori e di tutti quelli che ti hanno conosciuto. Oggi la scena punk ha perso un grande artista, Punkadeka ha perso un grande amico.

Questo scherzo non dovevi farcelo Mono.

“…Se resteremo uniti nessuno ci potrà fermare…”