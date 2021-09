THE QUEERS: prima cover on-line

I Queers hanno rilasciato il primo singolo estratto da “Reverberation”, album di cover che uscirà per Clepatra Records il prossimo 24 Settembre.

Qui sotto il pezzo, la cover di Valleri dei Monkees.

L’ultimo lavoro da studio della seminale punk band guidata dal controverso Joe King, “Save The World”, è uscito prima dell’arrivo dell’estate per All Stars Records, Commando Records, Sexy Baby Records e Striped Music, qui la nostra recensione: THE QUEERS: “Save The World” – Punkadeka – Punk web Magazine