CODEFENDANTS feat. The D.o.c.: video di “Fast Ones”

I Codefendants, nuovo progetto di Fat Mike assieme a Sam King dei Get Dead e al rapper Ceschi, hanno pubblicato il video di Fast Ones, pezzo che vede la collaborazione del leggendario The D.O.C. e che farà parte dell’album d’esordio “This is Crime Wave”, in uscita il prossimo 24 Marzo per Bottles To The Ground/Fat Wreck Chords.

Qui sotto il video.