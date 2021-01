DISTRUGGI LA BASSA 2021: primi nomi riconfermati e altre novità

Il Distruggi la Bassa 2021, festival punk hardcore che si terrà il 23, 24 e 25 Luglio prossimi a Ferrara, ha annunciato le prime riconferme (visto il non svolgimento dell’edizione 2020 per i motivi che tutti noi sappiamo) a partire dai due headliners D.R.I. e Youth Of Today.

Gli altri nomi riconfermati sono: Kontatto, Klasse Kriminale e Crippled Fox.

Ma non è tutto.

Nei mesi scorsi l’organizzazione del DLB ha lanciato un crowdfunding a sostegno del festival: andando sul DISTRUGGI LA BASSA FEST STORE potete acquistare del merch i cui proventi saranno totalmente utilizzati per la realizzazione dell’evento 2021.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

