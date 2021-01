MIND / KNOT: fuori due singoli estratti dall’LP “Eat the Leaf”

Magica doppietta per i Mind / Knot, trio romano nato verso la fine del 2018, composto da Yari Caramore (basso), Simone Perna (batteria) e Marco Burrascano (voce e chitarra).

Il sound, esplosione di primordiali sonorità punk hardcore anni ‘80, pur rimanendo legato a quelle che sono le pietre miliari del genere (si pensi agli Adolescents, Bad Brains, Circle Jerks, Descendents di Milo goes to college, Hüsker Dü e Minor Threat) , porta un’ondata di freschezza alla scena hardcore odierna, mantenendo una vena comunque old school.

Il trio romano, nonostante sia nato da poco, ha già iniziato una prolifica attività live, suonando insieme a varie band della scena italiana ed estera. Inoltre ha prodotto un demo.

“Welcome To Reality” è il primo singolo estratto dal loro primo LP “EAT THE LEAF“, in uscita prossimamente. Il brano, è una vera e propria bomba hardcore vecchio stampo che con rabbia descrive la nuda e cruda realtà che ci circonda. I testi della band si focalizzano soprattutto sui mali che affliggono l’essere umano derivati dai numerosi eventi negativi che spesso caratterizzano la quotidianità.

Ma non è finita qui!

Nonostante il momento di incertezza globale legato ai difficili tempi che stiamo vivendo (a tal proposito consiglio l’ascolto del brano Hard Times dei Cro-Mags!), la band ha fatto uscire anche un nuovo singolo sempre estratto dall’LP “EAT THE LEAF” dal titolo “No more”; un brano che “affronta il tema delle violenze, dei soprusi e dell’abuso di potere che molte persone affrontano silenziosamente ma costantemente nel mondo del lavoro”. È disponibile anche il video del nuovo singolo.

LINK DEI VIDEO:

Mind/Knot – Welcome To Reality [2020 Hardcore Punk]

Mind/Knot – No More (2020 Official Video)

LINK UTILI:

Instagram : @mindknothc

Facebook: https://www.facebook.com/mindknothc/

Bandcamp: https://mindknot.bandcamp.com/releases