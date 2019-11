XXX the best of PUNKREAS

I PUNKREAS e UNIVERSAL MUSIC hanno annunciato da poco l’uscita di XXX – 1989-2019: The Best, la raccolta che celebra i loro 30 anni di carriera. In uscita il 29 novembre 2019, questo Best Of conterrà inoltre brano inedito “Sono Vivo” prodotto da Tommaso Colliva (Muse, Calibro 35, Afterhours) e una nuova versione di “Aca’ Toro” feat. Ska-P. XXX sarà disponibile in 2CD, 3LP, Digital downolad e streaming.

Annunciato oggi anche un concerto speciale all’Alcatraz di Milano il 25 gennaio 2020 per festeggiare dal vivo insieme al pubblico questo importante anniversario.

10 album in studio all’attivo, 3 decenni di infaticabile attività live con migliaia di concerti in tutta Italia, brani diventati dei veri e propri inni come “Aca’ Toro”, “La canzone del bosco”, “Canapa”, “Sosta”, “Tutti in pista”: il lungo percorso artistico dei PUNKREAS li ha portati ad essere un baluardo della scena punk-rock italiana.

XXX è una raccolta che ripercorre l’intera carriera della band, dagli esordi di United Rumors Of Punkreas alle più recenti prove di Inequilibrio Instabile, attraverso 33 tracce tra le più note della loro discografia e due brani inediti: una versione di “Aca’ Toro” feat. Ska-P e un nuovo singolo, “Sono Vivo”, prodotto da Tommaso Colliva (più volte nominato e vincitore di Grammy Award). Il brano, dall’inconfondibile suono dei PUNKREAS, viene descritto dalla band:

Ci sono donne e uomini la cui unica ricchezza è la propria vita.

Ci sono donne e uomini la cui unica speranza e ambizione è conservarla, quella vita.

“Sono Vivo” è dedicata a tutti quelli che lottano ogni giorno per sopravvivere.

Nessuno potrà dire che non lo sapeva, nessuno potrà dire di non averli visti.