SENZABENZA: NUOVO DISCO FUORI A DICEMBRE PER STRIPED RECORDS

Novità in casa Senzabenza.

La storica punk rock band di Latina (grande amica di punkadeka.com) rilascerà per Striped Records “Godzilla Kiss!! il prossimo 6 Dicembre. Il settimo album dei Senzabenza, sulle orme del precedente “Pop From Hell”, sarà un mix di power pop, punk, garage e sonorità British ed è introdotto da A Different Model of Underwear, primo singolo estratto che potete ascoltare qui sotto.

Sul sito di Striped Music potete trovare il pre-ordine con i vari bundle disponibili:

http://www.stripedmusic.com/lp-t-shirt-pack-senzabenza-godzilla-kiss/

Queste le date a ora confermate dai Senzabenza (in continuo aggiornamento):