Punkadeka.it in collaborazione con Bull Brigade e Motorcity produzioni mette in palio l’ultimo CD e MAGLIA dei Bull Brigade.

Come partecipare? Posta sulle storie instagram una foto e “Ansia” taggando:

@punkadeka_it

e

@bullbrigade

(Già che ci sei, clicca su Segui e dimostraci il tuo affetto)

Ad ogni storia verrà assegnato un numero e, al termine del contest,

il fortunato estratto si porterà a casa un CD e una maglia della band torinese.

Pronti? Via!

Il concorso terminerà domenica 13 Febbraio