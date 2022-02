CRAZY & THE BRAINS: in streaming la compilation “Bayonne Trash”

“Bayonne Trash” è da pochi giorni in streaming. Stiamo parlando della compilation, uscita in doppio cd per Crash Assailant Records, dei Crazy & The Brains, quartetto garage punk del New Jersey.

La compilation racchiude il s/t ep, “Let Me Go”, l’ep “Good Lord”, l’ep “Out in The Weedz”, l’ep “Brain Freeze”, il mini-Lp “Into The Ugly”, 10 rarità estratte da compilation e musicassette e una nuova cover.

Qui sotto il video di presentazione della band: