CTRL VOLTAGE by “Miccetta” (STINKING POLECATS)

Super progetto che vede impegnato Luca “Miccetta” degli Stinking Polecats come autore e produttore.

Il progetto prova a mettere insieme le sue passioni principali: il punk rock in stile Queers/Screeching Weasel e il suono di vecchi e nuovi sintetizzatori.

Ogni brano ha una special guest.

Dopo Gotta Get Lost con Simone Polecats e Servant, Master, Freelance con la partecipazione di Andrea Manges, esce oggi un nuovo singolo Seven con la band tedesca NEON BONE