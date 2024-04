Roman Krays pubblicano “Nicol”, una voce rabbiosa contro la violenza sulle Donne

La punk band sarda Roman Krays torna a farsi sentire con il lancio del loro ultimo singolo, “Nicol”, estratto dal tanto atteso nuovo album “Quanto Costa Sognare”, il debutto sulla lunga distanza, che arriva dopo i primi singoli pubblicati negli ultimi due anni.

Originari della Costa Ovest della Sardegna, i Roman Krays si sono formati nel 2019, combinando influenze musicali personali per creare un sound che è sia rabbioso che melodico.

ASCOLTA IL SINGOLO:



“Nicol” non è solo una traccia musicale, ma un grido che vuole portare ancora una volta l’attenzione su una tematica purtroppo sempre attuale, la persistente violenza sulle Donne e le sfide che ancora affrontano in una società che non le considera alla pari.

Luca, in rappresentanza della band, condivide: “Siamo molto affezionati a “Nicol”, sia per le tematiche importanti che affronta, sia per il fatto che ha segnato il sound che volevamo dare al nostro primo album: rabbia e melodia in aggiunta alle nostre influenze musicali. Non poteva che essere ‘lei’ il brano da pubblicare per dare un assaggio del nostro album”.

Se nei testi i Roman Krays hanno qualcosa da dire, anche dal punto di vista musicale hanno forgiato il proprio stile comunicativo, con una commistione di energia e melodia che porta la band sarda a proporre delle sonorità e dei contenuti che rivendicano come un proprio marchio di fabbrica.

Il singolo “Nicol” e l’album completo saranno distribuiti da Rockerstage in collaborazione con Kattive Maniere Rec.

L’album “Quanto Costa Sognare”, che contiene il singolo “Nicol” uscirà il 10 Maggio 2024.

Instagram: https://www.instagram.com/romankrays/

Facebook: https://www.facebook.com/romankraysofficial/