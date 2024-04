Nuovo singolo per i Lillians: con “17” arriva anche la data di uscita dell’album

Dopo le prime uscite “Move On” e “So, So Long”, i Lillians tornano con un nuovo singolo e un nuovo video, il terzo dalla nascita della band romagnola, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza.

“17” è il titolo dell’ultimo brano del trio punk rock, ormai impaziente di lanciare il proprio album di debutto.

Infatti, dopo tanta attesa, sveliamo in anteprima la data di uscita! Appuntamento il 24 maggio con il lancio di “I Wish I Lived This Life”, con una sorpresa per quanto riguarda l’etichetta, una nuova label, di cui scopriremo di più nelle prossime settimane.

Tornando a “17”, la band ci racconta così il brano:

“17 è come un urlo a pieni polmoni, diretto, che parte subito forte, che cerca di avvolgerti, cambia ritmo, ma senza rallentare mai, senza lasciare il tempo di respirare, se non verso la fine quando ad un tratto arriva la calma, come a riempire un’ultima volta i polmoni per un ultimo grido. È una dedica a tutte quelle persone che ci sono, sempre, anche nei nostri momenti peggiori, che non ci abbandonano e anzi ci danno la forza di andare avanti, di risalire quando noi sentiamo di non averne più”.

Che dire, non resta che aspettare “I Wish I Lived This Life”!

Puoi seguire i Lillians qui:

Instagram: https://www.instagram.com/lillians.band/

Facebook: https://m.facebook.com/lillians.band

YouTube: https://youtube.com/@Lilliansband

Bandcamp: https://lillians.bandcamp.com/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3KvacVzQsJq6WhMRK7etNB?si=DMDlztDSTNqqB1yq20qLQA