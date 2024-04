MaDDaM: fuori l’album d’esordio

L’album dei MaDDaM è l’esito di un viaggio che ha abbracciato i tumultuosi anni tra il 2019 e il 2022, a cavallo di quei due anni di pandemia che hanno segnato profondamente questa esperienza. È il frutto di un processo lungo e complesso, caratterizzato da una varietà di influenze e ispirazioni che si riflettono nelle composizioni della band.

La collaborazione con Giovanni Bottoglia (L’Invasione degli Omini Verdi) per le registrazioni, Marco Fasolo (I hate my village, Jennifer Gentle) per il missaggio e Riccardo Zamboni (Big Tree Studio per il mastering, ha aggiunto profondità e professionalità al lavoro dei MaDDaM, permettendo alla visione musicale della band di venire alla luce. Giovanni Bottoglia ha anche inciso il basso nell’album, mentre Goldie degli al/paca sarà il bassista della band per i live.

Da “Eurydice” con il tocco pianistico magistralmente suonato da Carlo Maria Toller (Verdena, Vasco Brondi), a momenti di power pop, attraverso episodi più grezzi ed espansivi, ballate e esplosioni di indie rock, l’album riflette la natura poliedrica della creatività e delle esperienze della band.

Non c’è un tema specifico che domina l’album; piuttosto, è un mosaico di storie e sensazioni intessute insieme dai due Damiano cantautori (dam.kzn & Wilson dei Bee Bee Sea) nel corso degli anni. Nonostante le crisi e le discussioni, la determinazione, la parte “MAD”, ha prevalso, spingendo la band a portare avanti il progetto fino alla sua realizzazione finale, nonostante gli ostacoli incontrati lungo la strada.

Le grafiche curate da Saldacani, che ricordano lo stile di Mad Magazine, aggiungono un tocco di originalità e identità visiva alla band, sottolineandone la natura irriverente e creativa.

Maddam è un gruppo di musicisti che si muove all’interno della scena mantovana e bresciana da oltre un decennio. L’esperienza e la maturità, che si estendono tra i 27 e i 39 anni di età dei membri, si riflettono nel songwriting e nell’originalità delle canzoni. Pur attingendo al passato, lo fanno in modo personale e reinterpretato, creando un suono unico che è quindi sintomo di cause profonde.

L’album è pubblicato Wild Honey Rec. e distribuito da Hoodooh.

Un’edizione speciale del vinile è commercializzata negli Stati Uniti da Green Noise Records.

https://li.sten.to/maddam

https://www.instagram.com/maddamband

https://maddamband.bandcamp.com/album/s-t