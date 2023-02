Nuovo Ep per i californiani Jughead’s Revenge. La punk band di Los Angeles pubblicherà “Vultures” il prossimo 5 Maggio e l’etichetta che si occuperà dell’uscita sarà l’attivissima SBAM Records.

Jughead’s Revenge su Instagram: “#jugheadsrevenge #punk #punkrock #punkvinyl #punkrecords #punkaesthetic #punkrecordcollectors”

L’ultimo singolo pubblicato dai Jughead’s Revenge, I’ll Be Seeing You, è uscito il 10 marzo dello scorso anno.