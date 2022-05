Anche gli Interrupters al Punk Rock Holiday

Si, lo so, avevamo annunciato la line up finale del Punk Rock Holiday 2022, esattamente QUI però cosa ci vuoi fare, una band come gli Interrupters viene in Europa, cosa fai, non glie lo dai uno slot nel miglior festival punk europeo?

E quindi Aimee e i Bivona calcheranno il palco del festival sloveno il giorno prima di venire in Italia al Bay Fest! 11 Agosto (quindi penultimo giorno del festival) secondo il sito della band.

A breve dovrebbe uscire il daysplit del festival, quindi occhi puntati sul FB del PRH