The Cleopatras al Punkadeka festival!

La storica all female band toscana sarà sul palco del Carroponte a festeggiare i 20 anni di Punkadeka.

Camilla, Alice, Marla’O e Phoenix calcano le scene del rock’n’roll in Italia e in Europa dal 1998, tanto da essere spesso definite “gruppo di punta della scena garage punk al femminile in italia”.

Nell’arco di due decadi hanno tenuto concerti in lungo e in largo per Italia ed Europa, approdando fino in Giappone. Lungo la strada hanno preso parte a diversi festival come Festival Beat, Rebellion (UK), Fuzzville (Spagna), Estathé Market Sound, e aperto i concerti di bands come Morlocks, Pretty Things, The Pandoras, The Real McKenzies, The Lords of Altamont, Fuzztones ecc..

Il sound della band è influenzato da garage, punk-rock, power-pop e surf (Ramones, The Cramps, Blondie, NewYork Dolls, Link Wray ecc,..) ed si ispirara a innumerevoli band e artiste femminili (Joan Jett, Bikini Kill, The Bangles, The Trashwomen, girl groups di epoca 50s-60s ecc..).

Un mix irriverente e frizzante di garage 60s, punk rock e rock’n’roll, Rough&Girlie style. Nell’aprile 2017 esce il loro terzo e più recente album “CleoPower!”, per Ammonia Records. Un disco più maturo rispetto ai precedenti, sia dal punto di vista delle sonorità -che spaziano dal classico garage punk al surf ma strizzano anche l’occhio all’alternative rock degli anni 90- che delle tematiche trattate. Il tono ironico e scanzonato che caratterizza la band lascia più spesso il posto a testi più esplicitamente provocatori e incentrati intorno a situazioni in cui le donne sono vittime di stereotipi o di cliché.

Il video di “Forty”è uscito in occasione della giornata contro la violenza sulle donne ed è stato realizzato grazie al contributo di tante amiche e fans. Il brano è un invito rivolto a tutte le donne a sovvertire gli stereotipi di genere di cui sono da sempre vittime.

In occasione delle elezioni politiche italiane del 2018, viene realizzato il video di “Vote for me”.

Il loro secondo lavoro full-length “La maledizione del Faraone” è uscito nel 2014 su cd per Ammonia Records e in cassetta per la label californiana Wiener Records. Dall’album sono stati tratti due video ufficiali: “Apple Pie” e “Pazzo”. Facendo un salto indietro nel tempo, alla discografia della formazione originaria, ricordiamo i due 45 giri “The Cleopatras” (2000) e “Let’s run with…” (2001). Dopo un periodo di meditazione terminato con l’avvento di una nuova line-up, le Cleopatras hanno inciso l’EP autoprodotto “Dame tu amor”nel 2008 e l’album “Things get better” nel 2010 (Area Pirata Records).