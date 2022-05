The Copyrights in Italia a Luglio!

Ritornano in Italia i The Copyrights per ben 2 date (2 delle sole 8 date Europee!!) grazie a NoReason Booking!

Questi i due appuntamenti nella penisola:

28 Luglio – Arci Festa (Mantova)

29 Luglio – Villa Rossi (Genova)

Ma le sorprese non finisco, perché entrambi gli spettacoli saranno FREE ENTRY!

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i pezzi di “Alone in a dome”, l’ultimo lavoro uscito nell’Ottobre 2021 per Fat Wreck Chords, e recensiti qualche settimana fa proprio sulle pagine di Punkadeka!!!

https://www.punkadeka.it/the-copyrights-alone-in-a-dome/