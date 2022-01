Deaf Lingo firmano per Lövely Records – Pubblicano il primo singolo dal prossimo secondo album.

I Deaf Lingo hanno firmato con la svedese Lövely Records per la pubblicazione del loro secondo album. Il gruppo italiano combina punk melodico, garage lo-fi e indie dal sapore dolceamaro nella propria miscela di rock alternativo. Fondata nel 2015, nella periferia di Milano, la band ha sviluppato un suono diretto, vivace e caldo mentre comunica un sensonon filtrato di tristezza, incarnando temi come alienazione, separazione e apatia con un approccio vivace ed energico.



Il primo lavoro dei Deaf Lingo, la registrazione punk lo-fi “Split Pee EP” è stata registrata nel seminterrato di una pizzeria e seguita da frequenti concerti nel paese d’origine della band. Nel 2017 la band ha pubblicato il suo album di debutto “BUG”, che ha introdotto la band a un nuovo pubblico e ha permesso loro di fare un tour in Francia e Belgio. Il 2019 ha visto l’uscita del secondo EP dei Deaf Lingo, Friends/Failures, e nel 2020 la band ha fatto squadra con Double Not per la pubblicazione dello split “KILLED BY BOREDOM – 27 Songs By Lockdown Survivors”.



Ora, la band ha unito le forze con l’etichetta svedese Lövely Records, che pubblicherà il secondo album dei Deaf Lingo “Lingonberry” nella primavera del 2022. Il primo singolo dall’album si chiama “Sleeping” ed esce su tutte le piattaforme di streaming il 10 dicembre. Il singolo cattura perfettamente il dinamismo dei Deaf Lingo, passando dall’indie punk dolce-amaro e nostalgico a breakdowns rock più pesanti e diretti.



ASCOLTA IL SINGOLO: https://youtu.be/yRCoURu7sFc

Deaf Lingo:

Sandro Specchia – Chitarre / Voce

Yuri Ferrari – Chitarre

Gabriele Zaramella – Basso

Mauro Ronchi – Batteria



