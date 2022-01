DEEZ NUTS POSTICIPATI

In seguito alle complicazioni internazionali provocate dal continuo della pandemia, Hellfire Booking Agency ed Erocks Production annunciano lo slittamento dei Deez Nuts!

Se ammirate l’operato di JJ Peters negli I Killed The Prom Queen, reggetevi forte perché i Deez Nuts vi lasceranno a pezzi sul pavimento.

Nati a Melbourne nel 2007, i Deez Nuts sono la miscela di hardcore punk e hip hop che tutti aspettavamo, con testi che spaziano dal fare baldoria al lavorar duro e guadagnarsi ogni cosa: va da sé che il primo album contenesse la cover di «Fight For Your Right» dei Beastie Boys! Con bombe sonore di vecchio e nuovo stampo, i Deez Nuts proseguono come treni per anni, ingaggiando feat di tre cuori battenti della scena hardcore – Architects, Madball e Suicide Silence – e dando vita ad album che tengono in pugno chiunque abbia avuto la fortuna di ascoltarli.

I Deez Nuts e il loro sound travolgente saranno dei nostri il 20 febbraio 2023 per recuperare il concerto previsto per il 13 febbraio di quest’anno, e ci regaleranno una serata da perdere la testa. In apertura Unity TX, Rising Insane e un terzo guest ancora più pressante, che andrà a sostituire i Kublai Khan TX, impossibilitati a proseguire.

Tenete duro, dopo tutta quest’attesa l’anno prossimo dovremo festeggiare fino a sfondare il pavimento!



20 FEBBRAIO 2023 | SLAUGHTER CLUB, MILANO

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1498718427179642/



I biglietti acquistati in precedenza verranno onorati alla nuova data, mentre le nuove prevendite saranno live esclusivamente su Dice https://dice.fm/search?query=DEEZ%20NUTS



www.instagram.com/hellfire_booking

www.facebook.com/hellfirebooking

www.hellfirebooking.com

[email protected]hellfirebooking.com