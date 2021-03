DELTAMETRINA, nuovo pezzo “mitra”.

I padovani DELTAMETRINA condividono attraverso i loro social un nuovo pezzo intitolato “mitra”.

Questo il comunicato della band: “E’ stato un anno impegnativo e complicato su vari fronti per tutti noi e tutti voi. Nel nostro “piccolo” abbiamo continuato, anche se a rallentatore e a distanza, a scrivere e registrare, con i mezzi a nostra disposizione, nuovi brani. Il futuro e’ ancora oggi una gran bella incognita, per noi e per voi abbiamo una nuova canzone, un pensiero rapido ed indolore da condividere. Sopratutto nel momento in cui tutti vogliono boicottare Sanremo ma allo stesso tempo tutti hanno qualcosa da dire su Sanremo, questo e’ il momento giusto per condividere questa demo. “Mitra”, prendetela come viene, come una canzone punk rock dei Deltametrina. P.s. Un nuovo album vedrà la luce prima o poi, …”

Nell’attesa quindi di un loro nuovo lavoro, qui potete ascoltare “mitra”