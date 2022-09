“Book of Hate For Good People“, nuovo album degli spezzini Manges, uscirà il 23 settembre (Striped Music/Hey Suburbia Records).

Questa la tracklist:

Lucky Tiger

Back To Bangkok

Chicken Park

I Shot Cyrus

Jesus Is My Homeboy

High On Stress

Too Many Freaks

Bad Surfari Bad Trip

The Hate Parade

The Girl With Two Brains

I’m Not A Sissy

Red Flags

Sul sito della Striped Music sono partiti i pre-ordini dei vari bundle:

Bands – Manges – Page 1 – StripedMusicCom