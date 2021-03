DEVASTED: nuovo album imminente

Uscirà il 6 marzo il nuovo lavoro dell band. Il titolo sarà “Twenty Twenty” e questa volta la band ga deciso di non vincolarsi a nessuna casa discografica o agenzia di booking…

I precedennti lavori sono:

Fight (Making Belive Records);

Never Give Up (Rocketman Records);

The Human Failure (Rocketman Records);

Hopless (One step Records).

I Devasted si sono formati nel 2003 e negli anni hanno condiviso il palco con: The Casualties, The Adicts, Uk Subs, Angelic Upstairs, Raw Power, Strawberry blondes, The Maones, The Rabble, TSOL, Gli Impossibili, The Ash, FFD, L’Invasione degli Omini Verdi, Cattive Abitudini, Tommy e gli Onesti Cittadini, Gerson ecc..

2 Tour europei (Francia, Svizzera, Austria, Germania, Slovenia, Croazia, Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria) e svariate date in italia.