DEVASTED: Twenty Twenty

Se c’è un modo per fotografare questo disco è proprio il 2020, i Devasted sono sempre stati diretti e poco inclini alla poesia, ed anche in questo nuovo, ottimo lavoro, e con una nuova formazione, mettono in risalto le loro qualità di spacca-casse senza rimorso.

Ma veniamo alla mia prima affermazione, se cercate conforto nelle loro canzoni cambiate immediatamente disco, “Twenty Twenty” è un disco ruvido e tutt’altro che rassicurante, ma altro non è che il mondo che ci stiamo cucinando con le nostre mani, dove pochi si troveranno a mangiare la merda di altri, è un disco di denuncia e concetti pesanti, spiegati con tutta la sacrosanta violenza del punk rock grezzo e tirato allo stremo, due voci ribelli supportate da riff lancinanti ed una sezione ritmica che carica a bastoni, segnalo un paio di pezzi che mi hanno colpito in particolar modo: “Social Terror” e “Rational Suicide” che non lasciano una cazzo di tregua, la Clashianissima “Etermination camp”, che oltre ad essere la canzone musicalmente più particolare, con tanto di tromba, ha un testo davvero notevole, ma diciamo che tutto il disco è parecchio soddisfacente in questo senso; presenti anche tre tracce ascoltate nell’EP del 2016 “In One Breath – Corruption”, qui riviste e risuonate, e conclude la mia preferita, la versione elettrica di un pezzone intitolato “The Down”, di cui abbiamo sentito la versione acustica sempre sull’EP, splendida davvero nel suo insieme.

Disco autoprodotto, registrato, mixato e masterizzato da Luca Massarenti nello studio di casa sua, ed ha curato anche le grafiche, lavoro full DIY!



Tracklist:

01. 2020

02. don’t fuck my mind

03. different point of view

04. extermination camp

05. social terror

06. in one shot

07. drop in the ocean

08. misery

09. the circle

10. virus

11. rational suicide

12. the down