DISTRUGGI LA BASSA: fuori la line up giorno per giorno

Eccoci finalmente ad annunciare la line up giorno per giorno del Distruggi la Bassa Fest 2022, festival punk hardcore di cui siamo media partner e che si terrà i prossimi 29, 30 e 31 luglio in provincia di Ferrara.

Questa la suddivisione dei giorni:

Venerdì 29 luglio:

Klasse Kriminale, Mele Marce, Plakkaggio, Chaser, Cancer Spreading, Cattivo Sangue, No More Lies, SFC, Obscene Revenge, Zene, Il Complesso, Mother

Sabato 30 luglio:

Youth of Today, Bridge City Sinners, Crippled Fox, Insanity Alert, Contrasto, Krav Roca, Gli Ultimi, Straight Opposition, Sud Disorder, Marnero, Mud, Caged, Jawless, Infamia, Carne, Guerra, Menagramo, My Own Voice, Debunk, Riot Squad

Acoustic Shows:

Tizio, Skytea For Warriors

Domenica 31 luglio:

Ira, Milksnake, Vibratacore, GMD, New Real Disaster, Stanis, Bislers, Netn, Latebra

(4) DLB Festival | Facebook

DLB FEST 2022 // 3 DAYS PASS (3 DAYS OF FEST – INCL.CAMPING for 2 or 3 days ). at Distruggi la Bassa Festival, Gambulaga (Ferrara) on 29 Jul 2022 (musicglue.com)