Out now: ANDREA ROCK “THE REBEL POETS”

Il nuovo album da venerdi 11 marzo su tutti gli stores digitali e negozi di dischi Andrea Rock presenta “The Rebel Poets” nuovo album folk/punk disponibile da venerdi 11 Marzo su tutti gli stores digitali e negozi di dischi (IndieBox Music 2022/SELF Distribuzione/Artist First)

“The Rebel Poets” l’album.

Ammodernare la tradizione può suonare come un ossimoro. Ma è proprio questa l’intenzione di Andrea Rock, storyteller appassionato che si divide tra il microfono della radio e quello del palco dal oltre 20 anni.

Il suo secondo album solista riprende il discorso iniziato nel 2015 con il disco “Hibernophile”, una vera e propria dichiarazione d’amore all’Irlanda.

Con “The Rebel Poets” ci si addentra profondamente nella cultura dell’Isola di Smerlando sotto il profilo storico, letterario e sociale. Riprendendo le tematiche delle “rebel songs” irlandesi, Andrea attualizza il

messaggio sia sotto il profilo concettuale che sotto quello musicale, creando un sound dinamico e di forte impatto. Folk e punk, tradizione e novità in un album destinato a tutti coloro che vogliono comprendere la

storia di un popolo di poeti e ribelli

Tracklist: 1. The flavor of the month 2. On the Brinks 3. The Daily Storm 4. Precious Good 5. The Parting Grass 6. Ireland to the End 7. A Drink with Shane Mac Gowan, 8. Brothers 9. Samarcanda 10. Folk Punk Brigade (feat. Mike Rivkees, Uncle bard & The Dirty Bastards, Nicholas Johnson) 11. Nomad by fate 12. Punk Rock saved my soul.

II brano “Precious good” sarà il primo singolo che rappresenterà l’dentità del progetto al pubblico.

Il nuovo lavoro discografico di Andrea Rock uscirà in concomitanza con l’uscita del libro “UNA PINTA CON SHANE MACGOWAN” (Tsunami Edizioni) 10 Marzo 2022, un progetto editoriale fortemente voluto dall’artista di cui è stato promotore in cui Andrea Rock ha scritto l’introduzione all’edizione italiana. Allegato al libro sarà presente un segnalibro con QRcode dell’album “The Rebel Poets”.

