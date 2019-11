Domani MERKEL MARKET al COX18!

MERKEL MARKET presentano al Cox il nuovo EP “Magnitudo”, solito piglio nervosamente creativo ed imprevedibile, canzoni asciuttissime ma ricche di dettagli e frammenti mai ostentati, nella migliore tradizione del minimalismo HC.

Aprono gli hardcorers TO JE ZIVOT, con il mitologico Ruben Gardella alla batteria

il MERKEL MARKET nasce a Milano all’inizio del 2012 dalle ceneri del Hc,

dalla spazzatura ipertecnica e dal peggio del metal,

l’impatto sonoro del Merkel Market, in cui si trovano tracce di Negazione,The

Accused,The Locust. è condensato nel demo “La danza del martire”. Più che

tracce sono incubi di cui si ricorda solo la fine, o forse l’inattesa

lucidità con cui l’ occhio riesce talvolta a mettere a fuoco qualcosa di

orribile e velocissimo che ci passa a fianco, permettendoci di notarlo per un

attimo e sentire freddo. Pezzi che pesano come macigni, violenti e sgarbati

come la registrazione fatta in due giorni.

I testi rigorosamente in italiano trasportano in un angosciante viaggio

attraverso la violenza e gli abissi del comportamento umano, costringendo a

viaggiare in territori distanti, prima a est e poi a ovest del mondo, poi

sotto casa, in un crescendo di follia piacevole come un brivido al risveglio.

https://www.facebook.com/Merkel-Market-209343939267169/

https://www.facebook.com/To-Je-Zivot-1070288273014830/

Apertura h 23, ingresso 5 euro, no tessere.