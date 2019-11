Così come il Punk Rock Holiday un altro gran bel festival dell’estate europea ha annunciato i primi nomi dell’edizione 2020: stiamo parlando del Brakrock Ecofest che si terrà a Duffel in Belgio i prossimi 7 e 8 Agosto.

Bouncing Souls, Strike Anywhere, H2O, Flatliners, Authority Zero, Belvedere, Chaser, Drunktank e Downway sono le prime conferme.

Per tutti i dettagli:

https://www.brakrock.be/

https://www.facebook.com/Brakrockecofest/

https://www.facebook.com/events/1402782349880875/