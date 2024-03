E’ scomparso TEO SEGALE

Abbiamo da poco appreso con dispiacere, la tristissima notizia della scomparsa di Teo Segale per un attacco cardiaco.

Teo è stato promoter, batterista, direttore artistico, organizzatore di eventi nonchè redattore e recensore.

Nato nel 1977, ha lavorato a livello discografico per l’agenzia SpinGo! a Milano promuovendo numerose etichette dove l’abbiamo conosciuto e abbiamo collaborato molto insieme per label come Epitaph e Century Media Records.

Un giorno ci disse “Mollo tutto e parto con il mio progetto” : Da lì è nata la Santeria.

E’ stato quindi cofondatore dei popolari club e locali milanesi Santeria e ne ha seguito la programmazione.

Ha cofondato insieme ad HardStaff il festival SoloMacello ed è stato batterista dei Liquido di Morte , negli ultimi anni si occupava dell’organizzazione di eventi di stand up comedy a Milano e della programmazione artistica dei concerti a Spazio Teatro 89. [rif. Rumore]

Questo insieme ad altri mille progetti tra cui scrivere di musica su Metallus, Musiboom e Rumore.

Ci mancherai

La redazione porge le più sentite condoglianze a famiglia ed amici.