Fukuoka: La Pioggia, il nuovo singolo!

Fukuoka sono tornati dopo quattro anni di silenzio: La pioggia è il nuovo singolo della band piemontese. Il pezzo, pubblicato oggi 17 marzo, anticipa il loro secondo disco previsto per il prossimo maggio. Prima uscita discografica con la nuova formazione, difatti poco prima dell’uscita di “Spaccati di vita quotidiana” sono entrati nel gruppo Luca Summino, basso e cori, e Mattia Cina, batteria.

Poche note e arriva subito un urlo che esplode in mille emozioni contrastanti. Ricordi di una vita sgorgano in una tempesta di pioggia. La presenza costante della chitarra si trova accanto a linee di basso poderose e una chitarra ruvida. Di certo riverberi di un certo punk californiano, ma soprattutto da un hardcore tutto autoctono. La pioggia ci ricorda come il dolore riesce e deve essere linfa vitale per intraprendere nuove strade. E questo sia come momento di sfogo che modo per lavare via il passato troppo carico di memorie. È difatti il pensiero dei quattro piemontesi: “Introspezione e rabbia. La pioggia vista come un momento catartico, un pianto impossibile da trattenere, quando si resta soli in balia del dolore perché tutto sembra perduto. Come un temporale estivo consente alla terra di ritrovare fertilità, le lacrime diventano il punto di partenza per un nuovo inizio.”

La produzione del disco riunisce realtà locali TADCA Records, Last One To Die e Vollmer Industries. Ma non ci si ferma alla provincia di Cuneo, infatti, oltre alla torinese Scatti Vorticosi, si percorre lo stivale con Duff Records, Pirate Crew e Tuscia Clan.

Il disco è stato registrato da Elia Dadone presso il Vattelapesca Home Recording. Dadone, batterista dei Macabra Moka, aveva già lavorato all’esordio dei Fukuoka, Spaccati di vita quotidiana. Mix e master sono opera di Tino Paratore (Kina, Indigesti, Marlene Kuntz, Nerorgasmo, Bull Brigade, Persiana Jones, Arturo, Chuch of Violence, …) nel suo studio Cerchio Perfetto a Torino.

Ascolta “La Pioggia”

Bio

I Fukuoka nascono a Cuneo nel 2015. Nei due anni seguenti si sono dedicati alla ricerca del proprio sound, inizialmente influenzato dal punk-rock di fine anni novanta, ma che in seguito propenderà sempre più verso sonorità maggiormente aggressive, vicine all’hardcore e al metal. Un incontro fra band d’oltre oceano come NOFX, Propagandhi e Sick of It All, e italiane, come Skruingners, Negazione e Bellicosi. Il 2017 è l’anno del primo demo, da cui fu estrapolato e pubblicato un unico pezzo: Pastello. Nello stesso anno iniziarono a suonare dal vivo inanellando una lunga serie di concerti fra la provincia di Cuneo e quella di Torino, condividendo il palco, fra gli altri, con i Punkreas. Il 2019 è invece l’anno della pubblicazione di “Spaccati di vita quotidiana”, il primo disco del gruppo. Nell’agosto dello stesso anno, il gruppo suona in apertura agli Agnostic Front insieme ai torinesi Pretesto e ai romani No More Lies.

Nell’estate 2022 entrano in studio per registrare il secondo disco: “Natura Umana”, che vedrà la luce il prossimo maggio.

Formazione

Paolo Enrici – voce

Nakai Piana – chitarra e cori

Luca Summino – basso e cori

Mattia Cina – batteria