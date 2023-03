E’ on-line il video di Regaining Unconsciousness, pezzo dei Nofx rivisitato da Melvinator, il nuovo progetto di Eric Melvin, chitarrista della storica punk band californiana.

Il pezzo fa parte dell’album “The Rise of The Melvinator” in uscita il prossimo 12 Maggio per Bottles To The Ground e Fat Wreck Chords.