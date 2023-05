FUKUOKA: Natura Umana

Riecco i miei hardcore kidz cuneesi, che a 4 anni di distanza da “spaccati di vita quotidiana” tornano con un nuovo ordigno formato da 11 pezzi di puro, schietto, sincero ed incazzato hardcore.

Con “natura umana” mio modesto parere penso che il quartetto si sia superato, guardandosi intorno non vedono altro che ignoranza, prepotenza ed una totale noncuranza verso la terra che ci ospita -bellissima la track dedicata al Maestro Masanobu!-, e di conseguenza i testi non possono che essere di denuncia, caustici e carichi di una rabbia controllata da chi sa che si può fare qualcosa per uscire da una situazione diventata insostenibile, dove ad esempio si chiude la vita in faccia a chi scappa dalle guerre; possiamo parlare di concept sulla natura umana, a volte sadica, dove i bisogni e l’istinto dell’uomo troppo spesso schiacciano il prossimo, ed i Fukuoka affrontano diversi argomenti in modo crudo, deciso ed originale. Come ho scritto sul disco precedente sono ragazzi che sanno fare bene questa musica, ce l’hanno nel sangue, e noto un buon miglioramento anche nell’arrangiare i pezzi, che suonano rabbiosi ma molto ben fatti, credo siano coscienti dei propri mezzi ed il risultato è un suono travolgente.

Per quel poco che ne capisco siamo di fronte ad un ottimo lavoro, sia dal punto di vista musicale, ma soprattutto per il contenuto, se poi mi chiudono il disco con una cover degli Skruigners, allora hanno vinto.

Prodotto grazie alla collaborazione lungo mezzo stivale tra Vollmer Industries, che ha curato anche le grafiche ed il layout, Scatti Vorticosi, Tuscia Clan, Tadca Records, Pirate Crew, Last One To Die e Duff Records; registrato da Elia Dadone presso lo studio Vattelapesca Home Recording, mixato e masterizzato da Tino Paratore presso il Cerchio Perfetto.



tracklist:

01. la pioggia

02. segnalibro

03. fragile

04. branco

05. Masanobu

06. scogli

07. basta

08. lividi

09.soluzione

10. trent’anni

11. vecchio (Skruigners cover)