Nuovo Singolo “The Kids Have Gone” dei “Retarded”

La band di Voghera torna con un nuovo singolo “The Kids Have Gone”. La canzone è da oggi disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Il singolo è un’anticipazione dell’album “Same as the first”, in uscita il 26 gennaio per Striped Records e Ammonia Records.

“The Kids Have Gone” cattura l’essenza della golden age del punk rock, ispirandosi a band iconiche come Screeching Weasel e Riverdales. La produzione, a cura di Mass Giorgini, ha saputo catturare la leggerezza e la freschezza che contraddistinguono il sound dei “Retarded”.

La band dimostra ancora una volta la sua abilità nel creare musica che trasmette un senso di divertimento puro, senza compromessi.

Non lasciatevi sfuggire l’uscita di “The Kids Have Gone” e preparatevi a immergervi nell’atmosfera spensierata dell’album “Same as the first” il 26 gennaio.