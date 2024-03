LOBOTOMY FEST 2024: in esclusiva la line up del day 1

Diffondiamo il comunicato dei ragazzi del Lobotomy Fest, due giorni punk rock che si terrà i prossimi 10 e 11 maggio alla Corte dei Miracoli di Siena e del quale siamo media partner ormai da anni.

Hey Hey Lobotomizzati!

Eccoci finalmente alla presentazione delle bands che saliranno sul palco della Corte dei Miracoli di Siena venerdì 10 maggio per la prima delle due serate dell’edizione 2024 del nostro festival!

Ad aprire le danze e a fare gli onori di casa ci penseranno i nostrani The Fins, band di recente formazione che ha appena sfornato un apprezzatissimo EP tutto dedicato al mondo ittico.

A seguire, freschi di nuovo disco, ci saranno i brianzoli Panamas. La loro formazione è composta da veterani della scena punk rock e ci faranno saltare e cantare con il loro coinvolgente mix di punk e rock’n’roll.

I genovesi Animols non hanno bisogno di troppe presentazioni: se non avete mai sentito i loro inni, tutti rigorasemente in italiano, dedicati al mondo degli animali, andate subito a rimediare! Vi sfidiamo a non cantarli a squarciagola con loro!

Headliner della serata saranno i grandissimi Retarded. La storica band di Voghera, paladina del ramonescore all’italiana, è recentemente tornata sulle scene con un fantastico nuovo album dal titolo “Same as the first”, una dichiarazione d’intenti sia nei confronti dei Ramones (vista l’ovvia citazione) sia nei confronti delle proprie origini.

Dopo i live, ci penserà il nostro Gighe a farci ballare fino a tarda notte con il suo DJ Set.

Nei prossimi giorni annunceremo i gruppi del Day Two, ma non solo.

Il Lobotomy Fest infatti non si esaurisce con i live. Ci saranno molte altre iniziative, tutte legate al mondo del punk e del diy, che non vediamo l’ora di presentarvi. Quindi, come si dice in questi casi, STAY TUNED!