Gab De La Vega pubblica il nuovo album “Life Burns”, il suo quarto album in studio, pubblicato da SBÄM Records in tutto il mondo, in collaborazione con Sell The Heart Records (Stati Uniti), Epidemic Records, Motorcity Produzioni e Overdrive (tutti in Italia).



ASCOLTA L’ALBUM:



Life Burns contiene i tre singoli già svelati in corso d’opera, che hanno attirato l’attenzione su questa nuova pubblicazione del singer-songwriter bresciano, giunto ormai in pianta stabile ad un progetto capace di esprimersi anche in formato full band sia su disco che dal vivo.

Dai ritmi di batteria dinamici e feroci riff di chitarra di “Off My Chest” al groove dell’intima e atmosferica e “Northern Lights”, sino a giungere all’incendiario brano dal sapore punk e hardcore “Preaching To The Choir”, “Life Burns” nella sua interezza si arricchisce di elementi ed episodi che esaltano ancora di più la variegata proposta sonora di un album che nel corso di dodici tracce riesce ad esprimere diversi stati d’animo, rivelandosi come uno degli album più poliedrici e sorprendenti del 2024.



L’album risalta subito per il lavoro di produzione in studio, il quale non ne soffoca la spontaneità del songwriting di Gab De La Vega ma al contrario, ne esalta l’autenticità e l’organicità.

I brani risultano credibili, ben concepiti e capaci allo stesso di vivere di vita propria così come contribuire all’unità dell’album.



Gab De La Vega commenta:

“Non posso credere che finalmente “Life Burns” sia uscito! Ho atteso molto questo momento, è stato un lavoro lungo ed impegnativo per pubblicare questo album. Vorrei ringraziare innanzitutto SBÄM Records, Sell The Heart Records, Epidemic Records, Motorcity Produzioni e Overdrive per avermi permesso di rendere disponibile questo importante capitolo della mia storia musicale.

Questo album è molto importante per me. Nasce da una fase di difficoltà, di sofferenza e di smarrimento e forse proprio questo lo rende un album intensamente sincero ed onesto. Non ho voluto porre filtri né alla mia musica né ai miei testi. Tutto ciò che trovate qui dentro mi rappresenta al 100% e non potrei non esserne orgoglioso.

“Life Burns”, la vita brucia. Perchè così è, in effetti. La vita brucia inesorabilmente, spesso quando meno te lo aspetti. E la vita brucia, perchè talvolta fa male, propri ad afferrarla e questa ti scotta, ma non per questo rinunci. Ci provi, sempre. In superficie, questo è ciò che sta alla base del titolo di questo album. Come dicevo: un album molto personale, che però spero risuonerà in tante persone che si avvicineranno alla musica e ai testi.

Per me la musica è una forma di espressione fondamentale, che spesso mi permette di comunicare cose che altrimenti non riuscirei a condividere. Questo è un album molto vario, nei suoni, nelle atmosfere, nei testi e nei sentimenti. Ogni brano vive di vita propria ma allo stesso tempo credo che sia uno di quegli album che vanno affrontati tutti insieme, dall’inizio alla fine.”



Gab De La Vega si accinge a portare l’album in tour sia con la band che come solista. Gab De La Vega and The Open Cages saranno impegnati in queste date di presentazione dell’album.



09.03 – Montichiari – Monamì Live Social Space – Release Party

22.03 – Brescia – Lattepiù Live w/ Cara Calma

23.03 – Schio – Arcadia

29.03 – Verona – Osteria Ai Preti

19.04 – Bologna – Circolo Hex

31.05 – TBA



Altre date, sia con la band che soliste, verranno annunciate in seguito.



Il viaggio di Gab De La Vega ha attraversato negli anni l’Europa, compreso il Regno Unito, la costa orientale degli Stati Uniti, il Canada e il Sud America, e l’ha visto condividere i palchi con artisti importanti come Frank Turner, Against Me!, Laura Jane Grace, PUP, Chuck Ragan, Joey Cape e altri ancora. Nel 2022 ha partecipato con la sua band al Lost Evenings Festival di Frank Turner a Berlino, su invito del cantautore britannico, e recentemente ha intrapreso il “Road to the Next Chapter Tour” nel 2023, colmando il divario tra il suo terzo disco, “Beyond Space And Time” e il nuovo album “Life Burns”.



“Life Burns” è stato co-prodotto da Simone Piccinelli e Gab De La Vega presso La Buca Recording Club (Montichiari, Brescia). La copertina dell’album è stata realizzata da Christophe Bonardi, mentre il layout grafico è stata curato da Gab De La Vega.



Le etichette coinvolte pubblicano l’album in vinile, CD e tape (oltre che in digitale). Gli store in tutto il mondo sono disponibili qui: https://linktr.ee/gabdelavega e nel dettaglio sono curati da SBÄM Records (in tutto il mondo, compresi i negozi partner nel Regno Unito e in Canada – vinile e CD), Sell The Heart Records (USA – vinile e CD), Epidemic Records (che copre l’Italia insieme a Motorcity Produzioni – vinile e CD) e Overdrive (Italia – cassetta).



Life Burns su tutte le piattaforme digitali: https://bfan.link/life-burns

Life Burns su vinile, CD, cassetta: https://linktr.ee/gabdelavega



www.facebook.com/gabdelavegamusic

www.instagram.com/gabdelavegaxvx

Foto banner copertina: Ronnie Amighetti