News dai WASEI: NAD SAVARINO e PUNK IN DRUBLIC

NAD SAVARINO – FIRST SESSION

E’ uscito il primo disco solista di Nad Savarino, bassista e cantante dei Wasei.

L’album era originariamente stato pensato come demo per i live acustici, in cui Nad presenta brani dei Wasei e cover di gruppi punk. E’ quindi registrato live, con solo una chitarra, voce e un pedale harmonizer, come si può vedere nei video che hanno immortalato la performance.

Il disco, che contiene brani di Wasei, Millencolin, NOFX, Descendents, No Use for a Name, Samiam e Undeclinable Ambuscade, esce per Double Helix Records (USA) già editori di cantautori punk come Yotam Ben Horin degli Useless ID e Jason Devore degli Authority Zero.

SPOTIFY

VIDEOS https://www.youtube.com/@doublehelixrecords SPOTIFY https://bit.ly/3SXJD7C APPLE MUSIC https://bit.ly/48EYOIy

Prossime date:

9 Marzo @ Officine Libra – Monza

23 Marzo @ La Casa di Alex – Milano w/ Secoli Morti, Slang Poor Kids, Black Banana

WASEI PLAYS PUNK IN DRUBLIC

Per il trentennale dall’uscita del capolavoro dei NOFX i Wasei hanno deciso di suonarlo live nella sua interezza! Inutile dire che questa idea sia venuta fuori ben prima dello scioglimento della band. I Wasei continueranno comunque a suonarlo anche dopo ottobre, dopo l’uscita di scena definitiva della band californiana.

Il primo appuntamento con Wasei Plays Punk in Drublic sarà il 13 aprile al Bloom di Mezzago

Prossime date: 13 aprile WASEI PLAYS PUNK IN DRUBLIC Bloom di Mezzago special guest A Part Of Us

25 Aprile

Drombo Music presenta LIBERATION DAY FESTIVAL

w/ CF98, Slang Poor Kids, Verse Chorus Inferno, Weekend Cigarettes & more