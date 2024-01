“Crush on you”: primo singolo del nuovo album delle Smalltown Tigers

“Crush on you” è la traccia che dà il titolo al full length delle Smalltown Tigers.

Il singolo uscito Venerdì 12 Gennaio in anteprima su Vive le Rock! e accompagnato su youtube da un video musicale (realizzato da Orso rosso film con la regia di Lorenzo K Stanzani) cavalca l’onda garage glam punk proposto nell’ep “Small Things” del 2020, con un deciso tocco di esperienza in più e l’immancabile voglia di continuare a divertirsi.

Per il trio femminile romagnolo si prospetta un anno davvero scoppiettante: il nuovo album che uscirà il 9 febbraio per Area Pirata Records su tutte le piattaforme digitali, sarà infatti promosso con un tour nel Regno Unito, che inizierà proprio il giorno successivo, con ben sette date:

Sabato 10 febbraio – Prince Albert, Brighton

Domenica 11 febbraio – Lady Luck, Canterbury

Mercoledì 14 febbraio – Twenty-One, Southend-on-Sea

Giovedì 15 febbraio – Bird’s Nest, Deptford, Londra

Venerdì 16 febbraio – Spinning Top, Stockport

Sabato 17 febbraio – The Hive, Rotherham

Domenica 18 febbraio – The Vaults, York

Noi, in attesa incontrarle presto in Italia, vi riportiamo le dichiarazioni che Castel, Monty e Valli han rilasciato con l’uscita del singolo:

“Negli ultimi due anni abbiamo vissuto alcune delle migliori esperienze rock’n’roll che una band possa sognare: camminare su grandi palchi, visitare un sacco di città e paesi, uscire con alcuni dei nostri eroi musicali e incontrare un sacco di nuove persone che amano la nostra musica.

“Quando siamo tornati in studio, tutto quello che volevamo fare era alzare il volume a 12 e gridarlo ad alta voce. Inoltre, volevamo prendere tutta la musica che amiamo, mescolarla con uno speciale Tiger Tonic e creare qualcosa che potessimo definire nostro. Ed è quello che abbiamo fatto.”

“Crush On You” è la traccia che dà il titolo al nostro primo album! Non possiamo ancora credere di essere riuscite a raggiungere questo traguardo di carriera e siamo stupite che tutto sia andato per il meglio. OK, meglio che bene, pensiamo, ma lasceremo a voi giudicare!”.